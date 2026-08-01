НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Алмаз Әсхәдулла: «Мәчеттә музыкаль кораллар куллануга кайчакта гаҗәпләнеп карыйлар»

Алмаз Әсхәдулла: «Мәчеттә музыкаль кораллар куллануга кайчакта гаҗәпләнеп карыйлар»

«Алпар» этно-төркеме җитәкчесе, музыкант, композитор Алмаз Әсхәдулла белән «Казандашлар» проектында чыккан әңгәмәнең дәвамында – милли музыкабызның чит илләрдәге яңгырашы, Алтын Урда мирасы, Искешәһәр татарлары саклаган борынгы гармуннар, Мисыр суфилары янында җырланган «әбиләр мөнәҗәте» һәм ногай думбырасының сере турында сөйләштек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии