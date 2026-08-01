Алмаз Әсхәдулла: «Мәчеттә музыкаль кораллар куллануга кайчакта гаҗәпләнеп карыйлар»

«Алпар» этно-төркеме җитәкчесе, музыкант, композитор Алмаз Әсхәдулла белән «Казандашлар» проектында чыккан әңгәмәнең дәвамында – милли музыкабызның чит илләрдәге яңгырашы, Алтын Урда мирасы, Искешәһәр татарлары саклаган борынгы гармуннар, Мисыр суфилары янында җырланган «әбиләр мөнәҗәте» һәм ногай думбырасының сере турында сөйләштек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии