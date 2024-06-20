Ошибка в загранпаспорте может испортить весь отпуск: как убедиться в надежности документов

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Россияне активно бронируют туры за границу. Однако с февраля этого года многие уже столкнулись с ошибками в загранпаспортах, которые не только испортили ожидания от отпуска, но и вовсе сделали документы недействительными.