Жительница посёлка Пионерский Талицкого района предстанет перед судом за то, что с июня по сентябрь 2026 года давала 11-летнему сыну электросамокат мощностью 750 Вт, хотя знала, что ребёнок не умеет им управлять и не знает ПДД.