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Театр абсурда

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Ормузский пролив: Иран и Оман делят пролив, а Россия и Китай идут бесплатно

Ормузский пролив: Иран и Оман делят пролив, а Россия и Китай идут бесплатно

Похоже, на Ближнем Востоке готовится сделка, которая может раз и навсегда изменить правила игры в Ормузском проливе.

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