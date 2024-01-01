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«Эрнста не стали допрашивать, потому что боятся»: Что происходит на Первом канале и куда уходят бюджетные деньги

«Эрнста не стали допрашивать, потому что боятся»: Что происходит на Первом канале и куда уходят бюджетные деньги

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com После того как разразился грандиозный скандал с "голой" вечеринкой, со всех сторон в адрес федеральных телеканалов посыпались требования отменить звездный артистов посетивших в тот день клуб "Mutabor".

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Явный инофгент во главе ТВ. Растлитель поколения.
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4 час.
Zoia Goldshtab
Про Эрнста знают уже ВСЕ,а воз и ныне ТАМ ,КАК И С ЧУБАЙСОМ...ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ КТО ЕСТЬ КТО....
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4 час.
Владимир Соловьев
Путин сделал из Эрнста полного кавалера орденов &quot;За заслуги перед Отечеством&quot;. И плевать им и ему на Ваше мнение!
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3 час.

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