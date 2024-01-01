«Эрнста не стали допрашивать, потому что боятся»: Что происходит на Первом канале и куда уходят бюджетные деньги

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com После того как разразился грандиозный скандал с "голой" вечеринкой, со всех сторон в адрес федеральных телеканалов посыпались требования отменить звездный артистов посетивших в тот день клуб "Mutabor".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии