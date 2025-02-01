КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матча со «Спартаком»

Пресс-служба КХЛ заявила, что наложит денежный штраф на питерский СКА за поведение болельщиков. Во время матча со «Спартаом» "болельщики питерской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника».