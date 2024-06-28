Хвича Кварацхелия назвал день победы над Португалией лучшим в истории Грузии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против Португалии заявил, что футболисты смогли благодаря ей вписать свои имена в историю страны.
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