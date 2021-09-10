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Прощание с главой МЧС посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Прощание с главой МЧС посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев

На церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл российский государственный и политический деятель, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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