Прощание с главой МЧС посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев

На церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл российский государственный и политический деятель, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл российский государственный и политический деятель, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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