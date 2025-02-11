Россия испытывает опасения в отношении бывших советских республик – FT

Инсайдерский документ предлагает редкую возможность увидеть, как в Москве рассматривают сложившуюся геополитическую обстановку, которая наносит ущерб отношениям с близкими союзниками из числа бывших партнеров.
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