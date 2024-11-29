Путин ответил советской шуткой на вопрос о целях для "Орешника"

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану 28 ноября ответил на вопрос о возможных ударах по центрам принятия решений на Украине, в том числе и ракетными системами "Орешник".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии