Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

«Он очень силен, Артур как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, считаю, что для меня это будет самое тяжелое испытание.
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