Маск призвал американцев писать доносы на NASA

Команда американского предпринимателя Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности правительства (DOGE), 17 февраля попросила граждан доносить на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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