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Маск призвал американцев писать доносы на NASA

Маск призвал американцев писать доносы на NASA

Команда американского предпринимателя Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности правительства (DOGE), 17 февраля попросила граждан доносить на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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