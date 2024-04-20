На курсах по финансовой грамотности жителям Мангистау помогли решить проблемы с кредитами

Проект "Қарызсыз қоғам", реализуемый партией AMANAT совместно с БВУ Казахстана и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала», помог жителям региона не только повысить свою финансовую грамотность, но и решить проблемные вопросы по кредитам.