На курсах по финансовой грамотности жителям Мангистау помогли решить проблемы с кредитами

Проект "Қарызсыз қоғам", реализуемый партией AMANAT совместно с БВУ Казахстана и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала», помог жителям региона не только повысить свою финансовую грамотность, но и решить проблемные вопросы по кредитам.
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