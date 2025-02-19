Разрушенный Донбасс. Масштабное бедствие с трансграничными последствиями

Начался одиннадцатый год войны в Донбассе. И все, что здесь происходит, называется катастрофой: от количества погибших и пострадавших людей до тотальных разрушений городов, сёл, куда больше никто никогда не вернётся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии