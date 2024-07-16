«Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, сделанную членами украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), на которой они расстреливают безоружного российского военнослужащего.
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