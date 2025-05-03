Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Дубицкий
    Так и  пиши ГОЛУБЦЫКапусту готовлю п...
  • Люка
    я не любитель кваса. мне очень нравится с лимонной кислотой и сметанойИдеальная окрошка...
  • epobedimski
    Я так делаю мус склубникой. Варю кашу,добавляю клубниику и в блендер!Один ингредиент —...

Капусту готовлю по рецепту из дорогого ресторана. Теперь ни одного праздника без этого блюда

Капусту готовлю по рецепту из дорогого ресторана. Теперь ни одного праздника без этого блюда

Чебуреки в капустных листьях — это оригинальная интерпретация классического блюда с неожиданным акцентом на легкость и натуральность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АД
Алексей Дубицкий
Так и  пиши ГОЛУБЦЫ
Ответить
13 час.
наверх