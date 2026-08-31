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Царьград

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Екатеринбургские школы переносят линейки в здания из-за угроз атак

Екатеринбургские школы переносят линейки в здания из-за угроз атак

В Екатеринбурге школьные линейки рекомендовано проводить в помещениях из-за угрозы атак БПЛА. В понедельник повреждены три дома, пострадали четыре человека.

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