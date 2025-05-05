ИА Регнум
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ИА Регнум

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  • Александр Ляшенко
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Определились все пары четвертьфинала Кубка Стенли

Определились все пары четвертьфинала Кубка Стенли

Стали известны все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Они определились после победы «Виннипег Джетс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ).

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