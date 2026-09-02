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Стало известно, сколько будет зарабатывать новый глава Apple Джон Тернус

Стало известно, сколько будет зарабатывать новый глава Apple Джон Тернус

До назначения гендиректором Тернус занимал должность старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения Генеральный директор Apple Джон Тернус в 2027 финансовом году получит компенсационный пакет на сумму примерно 58 млн долларов.

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