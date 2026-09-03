Происшествия
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Происшествия

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В Краснодарском крае будут судить мужчину, отдавшего за долги чужую иномарку

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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