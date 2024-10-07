На строящемся участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции двух путепроводов - Ефимов

Более 2,7 тыс тонн металлоконструкций двух путепроводов было смонтировано на основном ходе строящегося участка Южной рокады, расположенном от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.