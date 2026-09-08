Олимпиада гостей из будущего: китайцы дали прикурить Илону Маску и Усэйну Болту

Вместо айфона — гуманоид в каждый дом Дмитрий Капустин Фото: Achmad Ibrahim / AP/TASS Китай принял самую необычную олимпиаду в истории человечества — соревновались не люди, а роботы.
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