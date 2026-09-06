Сила в правде
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Сила в правде

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Ночная встреча в Кремле: Путин, Уиткофф и Кушнер говорили три часа, а мира так и не стало

Ночная встреча в Кремле: Путин, Уиткофф и Кушнер говорили три часа, а мира так и не стало

Путин три часа и десять минут говорил с Уиткоффом и Кушнером. Удары по Киеву остановили на трое суток, экономику обсудили за ужином, а формулу мира так и не назвали.

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