Вчера, 7 мая, на Очеретинском направлении (ДНР) военнослужащие ВС РФ уничтожили очередной, уже девятый по счету, американский танк «Абрамс» из ранее переданных Киеву.
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