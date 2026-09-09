Europe Heads Toward Winter With Too Little NatGas And Skyrocketing Prices European natural gas prices are trading near their highest level in more than three years as the race to replenish storage puts a bid under prices, while ongoing disruptions through the Strait of Hormuz intensify competition for scarce LNG cargoes ahead of winter.
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