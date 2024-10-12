Politico: Байден призвал правительство Ирана «прекратить заговоры» против Трампа

Американский президент Джо Байден призвал иранское правительство «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы государства в США от Республиканской партии Дональда Трампа и других чиновников, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из Белого дома.
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