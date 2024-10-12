Politico: Байден призвал правительство Ирана «прекратить заговоры» против Трампа

Влад Владимиров

Интересно получается: пиндосам строить заговоры можно, а им (иранцам), блин, нельзя... Рамсы попутал, видимо, этот никчемный амбициозный старикашка... Теперь у этих самих же пиндосов тихо свое там дерьмо хавать - это теперь , как говорят, их стезя... Былое ваше величие безвозвратно кануло в Лету же, дурашка...