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Политика как она есть

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Politico: Байден призвал правительство Ирана «прекратить заговоры» против Трампа

Politico: Байден призвал правительство Ирана «прекратить заговоры» против Трампа

Американский президент Джо Байден призвал иранское правительство «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы государства в США от Республиканской партии Дональда Трампа и других чиновников, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из Белого дома.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Интересно получается: пиндосам строить заговоры можно, а им (иранцам), блин, нельзя... Рамсы попутал, видимо, этот никчемный амбициозный старикашка... Теперь у этих самих же пиндосов тихо свое там дерьмо хавать - это теперь , как говорят, их стезя... Былое ваше величие безвозвратно кануло в Лету же, дурашка...
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