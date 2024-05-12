Сенатор Чижов назвал фикцией переговоры по Украине без участия России

Global Look Press/Christophe Bluntzer/Impact Photos Переговоры об урегулировании украинского конфликта без участия Россия являются фикцией, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
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