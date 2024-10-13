Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор в отношении шестерых членов международной «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке.
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