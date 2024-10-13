Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир mamontov
    Афтар вы пипец вумный !!! Для дошкольника!Перечислены основ...
  • Евгений Петров
    Не готовы они. Не в их характере бросаться в драку, не дождавшись момента. Хотя... во время выборов в США могут, когд...Военэксперт назва...
  • Silver Kont
    А в поддержке продажных пидорасов, за деньги и шаурму  обеляющих черножопую сволочь, никто и не нуждается.... Вали к ...Малолетние дети м...

Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор

Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор в отношении шестерых членов международной «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх