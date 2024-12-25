Юрист Виноградов раскрыл, как пенсионеры могут сэкономить на налогах

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Юрист Вадим Виноградов рассказал о праве российских пенсионеров на освобождение от налога на имущество, подчеркнув, что это касается не только квартир, но и других видов недвижимости.
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