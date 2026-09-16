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Царьград

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Трассу Джубга–Сочи отремонтируют за 12 км к 2028 году

Трассу Джубга–Сочи отремонтируют за 12 км к 2028 году

Федеральная трасса А-147, соединяющая Джубгу и Сочи с границей Абхазии, будет отремонтирована в Краснодарском крае.

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