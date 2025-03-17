Суд отобрал у браконьера снегоход

Житель Ямала остался без снегохода после того, как устроил браконьерскую рыбалку. Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ноябре 2024 года житель Лабытнанги прибыл на реку Собь в 15 км.
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