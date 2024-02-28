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Закон, порядок, государство

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Жительница Иркутской области поблагодарила полицейских за оказанную помощь в поиске ее дочери

Накануне в адрес Главного управления МВД России по Иркутской области поступило обращение от иркутянки со словами благодарности в адрес сотрудников полиции, которые оперативно помогли найти ее 7-летнюю дочь.

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