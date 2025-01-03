Названы услуги, которые не подорожают в январе, несмотря на инфляцию

Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг не подорожают в январе 2025 года, несмотря на инфляцию — это произойдет только 1 июля, напомнила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова «Прайму».