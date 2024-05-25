Уголовное дело возбудили после обрушения крыши школы в Краснодаре

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбулили после обрушения крыши школы в Краснодаре, в результаате которого 12 детей получили травмы, сообщил региональный Следственный комитет.
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