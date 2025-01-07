Как тайцам помогают выигрывать в лотерее метеориты

В 2015 году над тайским Канчанабури пролетел метеор, вызвавший в небе зеленую и оранжевую вспышку, о которой тогда говорили буквально все! Народ так впечатлился, что многие тайцы стали утверждать, что стали находить его куски.
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