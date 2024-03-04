Боб на ножке для дам старше 60 лет: 13 прекрасных идей

Боб-стрижка на ножке является классическим и элегантным вариантом прически для женщин после 60 лет. Она представляет собой стрижку, при которой волосы укладываются в форме короткой горизонтальной линии вдоль шеи, что создает изящный и стильный образ.
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