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Петербургский дневник

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Дахновский: интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен

Дахновский: интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен

Деловые визиты региональных делегаций очень полезны Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае очень высок, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

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