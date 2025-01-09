Дахновский: интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен

Деловые визиты региональных делегаций очень полезны Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае очень высок, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
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