Дахновский: интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен

Деловые визиты региональных делегаций очень полезны Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае очень высок, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.