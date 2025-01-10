Экстренные меры в Белгороде: обстрелы привели к множеству разрушений

В результате обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома и инфраструктура. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о более 100 выпущенных боеприпасах и 60 беспилотниках, атакующих населенные пункты, что привело к ранениям и разрушениям.