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Регионы России

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«Барыс» прервал серию поражений «Спартака»: 4:3 в матче КХЛ

«Барыс» прервал серию поражений «Спартака»: 4:3 в матче КХЛ

Матч проходил 4 октября в Москве на площадке «Мегаспорт». Голами у красно-белых отметились Даниил Гутик, Данил Пивчулин и Лукас Локхарт.

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