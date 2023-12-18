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Новой "Мисс Франция" впервые стала девушка с короткой стрижкой — её раскритиковали и назвали неженственной

Новой "Мисс Франция" впервые стала девушка с короткой стрижкой — её раскритиковали и назвали неженственной

Новая "Мисс Франция-2024", 20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль, столкнулась с критикой из-за короткой стрижки и андрогинной внешности: жюри обвинили в вокизме (идеология, осуждающая расовую и социальную несправедливость).

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