Новой "Мисс Франция" впервые стала девушка с короткой стрижкой — её раскритиковали и назвали неженственной

Новая "Мисс Франция-2024", 20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль, столкнулась с критикой из-за короткой стрижки и андрогинной внешности: жюри обвинили в вокизме (идеология, осуждающая расовую и социальную несправедливость).
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