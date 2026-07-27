Слюсарь: в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА загорелись дома и склады

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале на платформе "Макс", что в результате падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону произошли возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов.