Слюсарь: в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА загорелись дома и склады

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале на платформе "Макс", что в результате падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону произошли возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов.
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