Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара

Художественные визуализации созданы на основе данных российского телескопа ART-XC Роскосмос и научная команда космической обсерватории «Спектр-РГ» представили серию художественных визуализаций пяти космических объектов, изученных российским рентгеновским телескопом ART-XC имени М.
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