Астрономы нашли два быстро вращающихся астероида и рассчитали, что удерживает их от разрушения

По современным представлениям, многие астероиды, особенно диаметром от нескольких сотен метров до нескольких километров, представляют собой не единые каменные глыбы, а рыхлые скопления обломков разного размера, которые удерживаются вместе благодаря взаимному гравитационному притяжению.
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