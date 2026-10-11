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Астрономы нашли два быстро вращающихся астероида и рассчитали, что удерживает их от разрушения

Астрономы нашли два быстро вращающихся астероида и рассчитали, что удерживает их от разрушения

По современным представлениям, многие астероиды, особенно диаметром от нескольких сотен метров до нескольких километров, представляют собой не единые каменные глыбы, а рыхлые скопления обломков разного размера, которые удерживаются вместе благодаря взаимному гравитационному притяжению.

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