Глава ГУР МО Украины Буданов: контрнаступление ВСУ проходит в основном пешком

Украинские военные наступают в основном пешком. Такое заявление сделал в интервью американской газете The Wall Street Journal руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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