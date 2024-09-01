Действительно ли магний в виде БАДов так необходим организму, зачем его принимать Алёна Юрьева «Чувствуешь усталость и постоянно что-то забываешь? Попробуй добавить магний в свой рацион!» — вероятно, вы уже слышали подобный совет от друзей или знакомых в трудные времена.
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