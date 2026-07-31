Россиянам назвали способы снизить ипотечную ставку без льготных программ

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Россиянам удастся снизить ставку по рыночной ипотеке на 2,5 процента при выполнении ряда условий. Способы сделать это гражданам назвала руководитель отдела продаж компании Dar Татьяна Стенина в разговоре с «Газетой.