Россиянам назвали способы снизить ипотечную ставку без льготных программ

Россиянам удастся снизить ставку по рыночной ипотеке на 2,5 процента при выполнении ряда условий. Способы сделать это гражданам назвала руководитель отдела продаж компании Dar Татьяна Стенина в разговоре с «Газетой.
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