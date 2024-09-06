Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства несовершеннолетних в Москве

В одном из районов Москвы группа несовершеннолетних избила мужчину. Указанное запечатлено на видео. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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