Жители подземных лабиринтов

Загадочные маленькие человечки в том или ином виде украшают фольклор всех народов. Их кто-то видел? Или они порождение богатой фантазии? В одних преданиях человечки миниатюрны, доброжелательны и беззащитны; в других — злобны и смертельно опасны.
Загадочные маленькие человечки в том или ином виде украшают фольклор всех народов. Их кто-то видел? Или они порождение богатой фантазии? В одних преданиях человечки миниатюрны, доброжелательны и беззащитны; в других — злобны и смертельно опасны.
Свежие комментарии