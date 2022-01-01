Мировоззрение

7 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Жители подземных лабиринтов

Жители подземных лабиринтов

Загадочные маленькие человечки в том или ином виде украшают фольклор всех народов. Их кто-то видел? Или они порождение богатой фантазии? В одних преданиях человечки миниатюрны, доброжелательны и беззащитны; в других — злобны и смертельно опасны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх