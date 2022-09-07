Итальянцам в отсутствие российского газа предлагают нечто несусветное - готовить пасту на медленном огне!

В Италии временное правительство Марио Драги подсчитало, что потребление газа в стране должно быть сокращено на 5,3 млрд кубометров в осенне-зимний период, чтобы можно было создать достаточные резервы на случай прекращения поставок газа из России.
В Италии временное правительство Марио Драги подсчитало, что потребление газа в стране должно быть сокращено на 5,3 млрд кубометров в осенне-зимний период, чтобы можно было создать достаточные резервы на случай прекращения поставок газа из России.
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