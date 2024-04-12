Говорят, что Россия – страна бедная, а население – нищее. На самом деле низкие зарплаты у нас только от несбалансированности рынка труда, который мешает привести в порядок не только ментальность россиян, но и нежелание специалистов в этой сфере решать проблему.
Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?
Комментарии
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татьяна александрова александрова
Почему я русская должна жить по американски ? Может правительство хочет этого но не я. Поэтому мы прекращаем рожать детей ,чтобы уйти с этой планеты без сожаления !
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2 час.
Александр
Бред полнейший! То есть маленькому провинциальному гордку или всей деревне надо не сидеть с сиднем, а бросить все и уехать в поисках работы!? А заработаешь ты денег, за это время цены все съедят. А каста с большим зарплатами делиться не собирается, им же надо о себе думать, своих заграничных счетах. Эту проблему должна решать власть. Она и решает, хочешь денег , иди воюй, лезь в шахту и т.д. А не хочеш или не можешь ездить по миру в поисках заработка, то МРОТ тебе на все и нив чем себе на отказывай. Как говорят Силуанов с Голиковой, можно путешествовать на прибавленную тысячу!?
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2 час.
Сергей Вилков
Малый ВВП на душу населения 36300 (в 2023 г),это 60 место в мире,больше нужной,востребованной, продукции надо производить,все позакрывали, развалили в стране.
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1 час.
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