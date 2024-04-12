Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?

Александр

Бред полнейший! То есть маленькому провинциальному гордку или всей деревне надо не сидеть с сиднем, а бросить все и уехать в поисках работы!? А заработаешь ты денег, за это время цены все съедят. А каста с большим зарплатами делиться не собирается, им же надо о себе думать, своих заграничных счетах. Эту проблему должна решать власть. Она и решает, хочешь денег , иди воюй, лезь в шахту и т.д. А не хочеш или не можешь ездить по миру в поисках заработка, то МРОТ тебе на все и нив чем себе на отказывай. Как говорят Силуанов с Голиковой, можно путешествовать на прибавленную тысячу!?